Bolivya'da geçici hükümet, orduda terfilerin yapılması için kararname çıkardı

Bolivya basınında çıkan habere göre, Savunma Bakanı Fernando Lopez, çoğunluğunu Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarının oluşturduğu ALP'de onaylanmayan ordudaki üst düzey terfilerin, Anez hükümeti tarafından çıkarılan kararname ile yapılacağını duyurdu.
Bakan Lopez, ALP'nin aylardır terfileri geciktirdiğini belirterek, "Meclis kesinlikle halka karşı, şüpheniz olmasın. Ama hükümet halkın yanında. Bu yüzden meclisin hoşuna gitmese de halkı koruması için generaller terfi edilecek." açıklamasında bulundu.
Bolivya'da hükümetin oluşturduğu listelerin, ALP'nin onayından geçmesiyle yapılan terfilerin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle geciktiği açıklanmıştı.
ALP'nin terfileri geciktirmesini, geçici hükümet tarafından MAS mensuplarının Morales'in istifa sürecindeki rolü nedeniyle orduyu "cezalandırması" olarak yorumlarken bazı kesimler de terfilerin 6 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimden sonraya bırakılması olarak değerlendiriyor.
Eski Devlet Başkanı Morales, 20 Ekim 2019'daki seçimlerde hile iddiaları ve muhalefetin şiddet eylemleriyle başlayan krizde, dönemin genelkurmay başkanının canlı yayında istifasını istemesinin ardından görevini bıraktığını açıklamıştı.
- Morales'in istifası
Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından 10 Kasım'da görevi bırakmıştı.
ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemişti.
İstifasının ardından Morales, önce siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya oradan da Arjantin'e gitmişti.
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