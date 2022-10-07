Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı İstanbul'da düzenleniyor

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Atlantik Konseyi, Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı'nın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile 10-11 Ekim, 2022 tarihlerinde, bölgeden de geniş bir katılımla İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Konferans, bölge için temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji kalkınma önceliklerini tartışmak üzere hükümet, iş dünyası ve araştırma kurumlarından liderleri pandemi dönemi sonrası ilk defa ve tüm dünya için önemli bir konuda İstanbul’da bir araya getiriyor. Konferansa ABD'den de çok sayıda üst düzey katılım olacak.

COP27 öncesi temiz enerji çözümlerinin, kısa vadede yüksek fiyatların ve tedarik sıkıntısının giderilmesine nasıl katkıda bulunabileceği ve bölgedeki karbonsuzlaşma konularını en üst seviyede ele almanın ihtiyacı oluştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı da benzeri görülmemiş belirsizlik seviyelerine ulaşan, devam eden enerji krizini daha da kötüleştirdi ve hem enerji güvenliği ihtiyaçlarına odaklanmayı hem de karbondan arındırılmış ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi daha öncelikli hale getirdi.

Bu zorluklar üzerine fikir alışverişinde bulunmak üzere Atlantik Konseyi, Avrasya, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Doğu Avrupa ve diğer yakın bölgelerden kamu ve özel sektör liderlerini, uzmanlıklarını paylaşmak ve stratejik bir eylem planına yön vermek üzere İstanbul'daki Temiz Enerji Görünümü Konferansı'nda bir araya getiriyor.

Mısır'daki COP27 öncesinde, ülkelerin bir yandan enerji güvenliklerini güçlendirirken, diğer yandan enerji geçişini hızlandırmak için yeni çözümler ve ortaklıklar aradıkları bir zamanda düzenlenmesi bakımından bu konferans ayrıca önem taşıyor.

Konferansşa ilgili görüşlerini belirten Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Frederick Kempe, "Enerji krizi ve iklim değişikliğinin etkileri uluslararası ittifaklar için büyük zorluklar oluşturuyor" dedi. “Bununla birlikte, müttefiklerle birlikte çalışmak hem enerji güvenliği hem de sürdürülebilirlik gibi ortak hedefleri desteklemek için güçlü bir mekanizma olabilir” dedi.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise, enerjinin geleceği konusunda bölgesel iş birliği çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek şunları söyledi: "Küresel enerji geçişi söz konusu olduğunda son derece kritik bir kavşaktayız. Bu konferans, enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirmesinin mevcut zorluklarını tartışmak için değerli bir fırsat sunarken, bölgedeki kilit politika yapıcılarla net sıfıra doğru yolda kalacaktır."

10-11 Ekim 2022 tarihleri arasında, iki gün ve gerçek katılımlı olarak sürecek olan Temiz Enerji Görünümü Konferansı'nda ele alınacak bazı konular:

Temiz enerji teknolojileri ve finansman mekanizmaları

Hidrojenin temiz enerji dönüşümündeki rolü

Döngüsel ekonomi ve finansman modelleri

Kömürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasında finansman ihtiyacı

Özel EBRD oturumu: Bölgesel temiz enerji görünümü (Bölge bakanları toplantısı)

Jeopolitik ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin temiz enerji dönüşümü üzerindeki etkileri