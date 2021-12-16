Boldrin: "Rize benim için sevgi demek"

Yeşil-mavili ekibin 4 sezonda 96 kez formasını giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine, Rize'ye geldiği günden itibaren herkesin kendisine sahip çıktığını ve kucak açtığını anlattı.
Kulübe 4 yıl önce kiralık oyuncu olarak geldiğinin altını çizen Boldrin, yaşadığı süreçte çok mutlu olduğunu ifade etti.
Tesislerin kapısından içeri girdiği ilk andan itibaren aile ortamında olduğunu aktaran Boldrin, "O dönem başkanımız, yöneticilerimiz, birlikte oynayıp giden oyuncu arkadaşlarım, çalışanlar hepsi kalbimde ayrı yerde. Kalbimde çok farklı bir yeri var Rize'nin. Rize benim için sevgi demek. Ben burayı çok seviyorum. Hem ben hem ailem." diye konuştu.
Çaykur Rizespor'a geldiği ilk sezonu unutamadığına değinen tecrübeli oyuncu, "Çok şeyleri unutamadım ama ilk geldiğim yıl, ligin ilk yarısı çok zor geçmişti. Ligin ilk yarısını bir galibiyetle bitirmiştik. Sonra Okan Buruk hocamız geldi. Kendisine çok büyük saygı ve sevgim var. İnanılmaz bir dokunuş yaptı. Çok muhteşem bir dokunuş yaptı. Bence herkes için unutulmazdı. Sahamızda çok farklı bir oyun, seyirci ambiyansı inanılmazdı. Çok farklı bir ikinci yarı yaşadık ve unutulması imkansız." değerlendirmesinde bulundu.
Yeşil-mavili ekibin iç saha maçlarının çok farklı olduğunu kaydeden Boldrin, "Çaykur Rizespor iç saha maçlarını çok farklı oynuyor. İç saha oyun anlayışımız farklı oluyor ve daha çok galip geliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz. Ligde son dört iç saha maçında kazanarak bir başlangıç yaptık, kafamızı kaldırdık. Evimizdeki iyi oyun ve galibiyetlerin taçlanması için dışarıdan puan veya puanlar getirmeliyiz. Bu oyuncu grubu ile onu başarabilirsek 4 yıl önceki sezona benzer şeyler yaşayabiliriz. Bütün taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki birçok takımın sezon içerisinde çok fazla transfer gerçekleştirdiğini belirten Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti:
"Çok fazla oyuncu değişimi, mevcut takımda duran oyuncuları da çok fazla zorluyor. Geçen sezon oynadığım oyuncularla uyumum vardı. Bu sene takım tamamen değişti diyebiliriz. Onlar bana ben onlara alışmaya çalışıyorum. Bu kadar fazla oyuncu değişimini doğru bulmuyorum. Bir oyuncu takıma alıştıysa, iyiyse, o takımı seviyorsa ve bunu siz biliyorsanız, o futbolcu ile devam etmenin yollarını aramak gerekiyor. Bundan sonra umarım biz kulüp olarak bunu başarabiliriz. Sezon başında yaşadığımız sıkıntının da sebebi aslında bu. Bazı şeyler rayına oturmaya başladı. Herkes ne yapabileceğini, ne yapamayacağını biliyor. Alışma dönemini bitirdiğimizi ve bundan sonra daha başarılı olacağımızı düşünüyorum."
Hafta sonu sahalarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçla ilgili taraftarlara Türkçe seslenen Boldrin, "Malatya maçı inşallah üç puan." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!