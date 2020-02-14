14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlıklı bir yaşam sürmek için büyük bir öneme sahip olan suyun zayıflamaya yardımcı olup olmadığı kilo vermek isteyenler tarafından merak ediliyor. Sağlık için gerekli olan su tek başına mucize yaratamaz, suyun gerekli miktarda içilmesi sağlığınız için gereklidir. Tek başına suyun zayıflatma etkisi yoktur, ancak bir diyet programı ve egzersiz programı ile beraber bol su alımı kilo verdirmeyi hızlandıran bir etkiye sahiptir
Bol su içmek, zayıflamada yardımcı olur mu?
Su; yeni doğan bebeklerde % 90, çocuklarda %70, yetişkinler de %60, yaşlılarda ise%50 oranında bulunuyor. Bu da demek oluyor ki aldığımız beslenme ne kadar iyi ve yeterli olursa olsun su içmeden tam anlamıyla sağlıklı bir bünyeye sahip olmamız imkânsız. Suyun insan vücudundaki faydaları oldukça fazladır ve günde en az 3 litre su içerek sağlığımızı korumamız ve devam ettirmemiz için şarttır.
Yapılan bazı araştırmalar suyun soğuk veya sıcak içilmesi arasında farklı etkiler olduğunu gösteriyor. Soğuk su içilince tokluk hissi duymazken, sıcak su midede uzun süre kaldığı için daha fazla süre tokluk hissi vermektedir.
Sağlık için gerekli olan su tek başına mucize yaratamaz, suyun gerekli miktarda içilmesi sağlığınız için gereklidir. Tek başına suyun zayıflatma etkisi yoktur, ancak bir diyet programı ve egzersiz programı ile beraber bol su alımı kilo verdirmeyi hızlandıran bir etkiye sahiptir. Yaptığınız diyet hangisi olursa olsun listenizde su bulundurmak, diyetin etkisini hızlandıracaktır.
Bol su içilerek, sindirim sisteminin daha iyi çalışması sağlanır. Özellikle diyet yaptığımız dönemlerde sıkça şikâyet ettiğimiz kabızlık sorununun ortadan kalkmasında önemli fayda sağlar.
Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji miktarını geri kazandırmaz ama vücudun su kaybına uğradığı hallerde, su takviyesi yapmak enerjiyi yükseltir. Bunun nedeni ise kaslarda oluşan yorgunluktur ve su içerek kasların yorgunluğunun giderilmesi sağlanır.
Bol su tüketerek, metabolizmanın daha hızlı çalışması sağlanır. Bu kısa zamanda hızlı kilo kaybettirmese de, uzun vadede kilo vermenize etkisi olacaktır. Kalori ne kadar hızlı yakılırsa o kadar iyi çalışan bir metabolizma demektir.
Su içmek eğer önerilen miktarın dışına çıkılırsa, bunun da belli yan etkileri vardır. Su zehirlenmesi, karaciğerin daha hızlı çalışarak yorulmasına, ayrıca vücuttaki elektrolit oranının azalmasına, kanda birikmesi sonucu sodyum değerinizin, azalmasına yol açabilmektedir.
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