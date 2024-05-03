Bol ödüllü 'Tereddüt Çizgisi' vizyonda

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Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan Selman Nacar’ın son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ bugün (3 Mayıs) vizyona girdi. Türkiye prömiyerini geçtiğimiz hafta 43. İstanbul Film Festivali’nde yapan film En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Tülin Özen) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü) Ödülü’nü kazanmıştı.

Bugün vizyona giren film için City’s Cinewan’da yapılan özel gösterime Canan Ergüder, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Öner Erkan, Selen Öztürk, Ekin Koç, Zeynep Tuğçe Bayat, Aslı-İlker Kızmaz, Mehmet Ali Nuroğlu, Naz Çağla Irmak, Hare Sürel, İpek Türktan gibi ünlü isimler katıldı.

Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor. Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film’in yaptığı filmin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, 12 Punto, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı. ‘Tereddüt Çizgisi’nin dünya haklarını ‘The Delinquents’, ‘Veni Vidi Vici’, ‘Kokomo City’ gibi uluslararası film kategorisinde Oscar adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures International üstleniyor.