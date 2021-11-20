Boji ile ilgili iddialara İBB'den videolu yanıt!

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine aldığı Boji isimli sokak köpeğinin, tramvaya kakasını yaptığı iddia edilmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların ardından olayın gerçekleştiği öne sürülen tramvaydaki kamera görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde bir yolcu eliyle, kakayı tramvaya yerleştiriyor.