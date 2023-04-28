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BoJ para politikasını gözden geçirecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ), ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmezken, gelecek 1-1,5 yıllık bir dönemde uygulanmak üzere para politikasında "geniş perspektifli" bir gözden geçirme kararı aldığını duyurdu

Giriş: 28.04.2023 - 08:38 | Güncelleme: ABONE OL
BoJ para politikasını gözden geçirecek
AA

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği belirtilen karar metninde, "Banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir." yönlendirmesi korundu.

Japon ekonomisinin 1990'lardan bu yana deflasyona düşmesiyle fiyat istikrarını sağlamanın oldukça zorlaştığı aktarılan metinde, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde banka birçok genişleyici para politikası önlemi aldı. Bu önlemler Japon ekonomisinin aktivitesi, fiyatları ve finansal sektör gibi önemli bir bölümünü etkiledi. Bu gelişmelerin ışığında banka 1,-1,5 yıllık bir dönemde uygulanmak üzere para politikasında 'geniş perspektifli' bir gözden geçirme kararı aldı."

Bugün sona eren toplantının, BoJ'un yeni başkanı Ueda Kazuo'nun ilk para politikası toplantısı olması açısından önem taşıdığı belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

BoJ bugün ayrıca, ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıkladı.

Banka, 2023 büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e indirirken, 2024'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti.

BoJ, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisini 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e, 2024 için de yüzde 1,8'den yüzde 2'ye çıkarttı.

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