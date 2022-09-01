Boğulma vakalarında 'iki kurtarıcı nefes' uyarısı!

Boğulma vakalarının genellikle yüzme bilmeme, suda panik yapma, alkol ve uyuşturucu madde kullanarak denize girme, yüzme açısından uygun olmayan dere yatakları, göl ve barajlara girmekten kaynaklandığını anlatan Yüzbaşıoğlu, "Sıvı bir ortama dalma veya batma sonucu solunum fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan boğulma vakalarında oksijen yetersizliğine bağlı olarak vücutta ciddi hasarlar meydana gelebiliyor" dedi.

"ERKEN VE HIZLI MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ"

Yüzbaşıoğlu, boğulma vakalarında bilinci kapalı kişilere yapılacak hızlı müdahalenin hayat kurtarabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kişinin bilinci kapalıysa burada yapılması gereken müdahale önemli. Burnu kapatılarak ağızdan iki kurtarıcı solunum verilmeli. Boğulma durumu solunumsal bir patoloji olduğu için iki kurtarıcı nefes önem taşıyor. Suyun içerisinde bir dezavantajımız var. Kalbi durmuş kişiye kalp masajı yapma şansımız olmayacaktır. Kişiyi, kurtarıcı nefes verdikten sonra kalp masajı yapabileceğimiz bir alana çıkarmamız gerekiyor. Erken yapılan müdahalelerde tam geri dönüş, sağlıklı bir birey olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla erken ve hızlı müdahale çok önemli."