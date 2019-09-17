Boğmaca nedir

17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ir bakterinin (Bordotella pertussis) vücuda yayılarak ilerlemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan boğmaca; bulaşıcı olan ve tedavi edilmediği sürece akciğerler başta olmak üzere birçok organa zarar verebilen bir kalıcı hastalıktır. Boğmaca genelde bebeklerde görülen ve tedavi edilmemesi halinde ölümcül sonuçlara neden olabilen bir hastalık türüdür.
Boğmaca bebeklerde ilk aylarda aşı olması ile korunulması sağlanan bir hastalıktır. Aşı olmaması halinde; beyne gitmekte olan oksijen dengesizleşmesi ve teşhis konmada zorluk ölümün kaçınılmaz olması demektir. Annenin karnındayken bebekler bir takım hastalıklardan antikorlarla korunurlar ancak; boğmaca ve suçiçeğine karşı pek savunmasız kalırlar ve zayıf olurlar.
Erken doğan bebeklerde boğmacaya yakalanma riski daha fazladır, bu bebeklerin bağışıklık sistemleri daha dayanıksız ve güçsüzdür. Boğmaca öksürük ile başlayan ve ateşle ilerleyen ve sonrasında boğulurcasına şiddetli öksürük ile devam eder. 15 gün içerisinde kusmanın oluşması nedeniyle de ilerler.
Boğmaca Nasıl Bulaşır?
Ağız ve burun yoluyla havada dağılan virüsler ile bulaşma olmaktadır. Boğmaca olan bir kişinin yakınında olmak; onun öksürmesi veya hapşırması sayesinde havaya dağılan virüs parçaları ile sirayet etmektedir. Yakın şekilde konuşmak ya da o kişiyle öpüşmek de bu hastalığın bulaşmasını sağlamaktadır.
Boğmacanın Belirtileri Nelerdir?
Çocuklarda hasatlığın seyri daha hızlı gelişmektedir; yetişkinlere göre daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olmaları buna etken olmaktadır. Boğmaca aşısı sayesinde önemle alınması gereklidir. İlk aşı 2. Ayda yapılır. Diğer aşılarda bir ay ara verilerek; 2 ve 3 olarak devam edilir. 4. Aşı ise; 16 ile 24 aylıkken tamamlanır. 6 yaş altında bulunan çocuklara kesinlikle bu aşı yaptırılması sağlanmalıdır. 10 yıl süreli koruma sağlayan aşı oldukça önemlidir.
Boğmaca Tedavisi Nasıl Yapılır?
Boğmaca aşısı; aşı alerjisi olanlar için sorun yaratabilir. Bu durumda başka alternatifler uygulanması ile tedavi sağlanmaktadır. Genelde antibiyotik kullanılması tedavi süresince ene önemli tedavi yöntemidir. 6 aylıktan küçük bebekler hastanede gözetim altında tedavi altına alınırlar. Bebeklerde oluşabilecek nefes zorluğu, morarma ve beslenmede zorluk nedeniyle hastane ortamı şarttır. Ölüm nedeni yaratması açısından hekim tarafından kontrollü bir şekilde tedavi edilmesi sağlanması daha sağlıklı bir önlem olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!