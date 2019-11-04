Sırp skorer Bogdanovic, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, takımın performansından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum ama sezonun bitmesine daha çok var. Onlara sevgimizi gösterip destek olalım. Bu zor başlangıcın ardından sezonu harika bir şekilde bitireceklerine eminim." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar oynanan basketbolla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe Beko, son 5 yıldır Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 6 maçta bir galibiyet alabildi.