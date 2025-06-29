Bogdan Bogdanovic basketbolu bıraktı!

NBA ekiplerinden New York Knicks forması giyen ve Hırvat basketbolunun önemli isimleri arasında yer alan 36 yaşındaki oyuncu Bogdan Bogdanovic, kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Bogdanovic, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

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"Antrenörlere, takım arkadaşlarıma, doktorlara, taraftarlara, tüm kulüplere ve yolculuğumda herhangi bir şekilde yer alan herkese teşekkür ederim. Aileme özel teşekkürler. Bir bölümü kapatıyorum, ancak oyuna olan sevgim devam ediyor. Sonuna ulaşmadım. Başlangıcın diğer tarafına ulaştım..."

Hırvat oyuncu, 2011-2014 yılları arasında Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe forması giymişti.