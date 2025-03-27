Söz konusu bölgede bazı balıkların da ölmek üzere olduğunun gözlemlendiğini belirten Arslan, "Olay yerinden su ve balık numunesi alınarak incelenmek üzere Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir" ifadesini kullandı.