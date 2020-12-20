Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart'ta yapılacak

AA

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart'ta 11'inci kez gerçekleştirilecek.

UİP'ten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin felsefesinde Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek bulunuyor.

Dünyanın dengelerini altüst eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemdeki yerini koruyor. Hemen hemen her ülkede zirve yapan vaka sayıları, devletlerin bir dizi kısıtlama önlemi almasına yol açıyor. Salgını Avrupa ülkelerine göre daha az hasarla yöneten Türkiye'de ise hem devlet hem de özel sektör ekonomik ve sosyal hayatın devam edebilmesi adına var gücüyle çalışıyor.

2010'dan bu yana Türkiye'ye yüzlerce ülkeden binlerce yabancı yatırımcıyı davet eden, yarattığı ekonomik platformun yanında yerli bir düşünce kuruluşu felsefesiyle çalışan Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Her zirvede olduğu gibi bu etkinlikte de dünyanın önde gelen devletlerinin temsilcileri ve uluslararası şirketlerin profesyonelleri küresel gidişatın nabzını İstanbul'da tutacak.

Bu arada, 11'inci Boğaziçi Zirvesi'nin teması "Belirsizlik Çağında Yaşamak" olarak belirlendi.