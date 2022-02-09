Yeni yatırımı NFT ve dijital sanat

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Girişimcilik ekosistemi içinde yerli teknolojilere yatırımlarıyla öne çıkan Boğaziçi Ventures, fintech, sağlık, güvenlik ve oyun sektörlerinden sonra yeni yatırım alanlarına popüler NFT çalışmaları ve dijital sanatı da ekledi. Boğaziçi Ventures bu amaçla son 2 yıldır önemli gelişme gösteren ve NFT ekosistemi ile hızla artan dijital sanat çalışmalarını destekleme kararı aldı.

Boğaziçi Ventures Dijital Varlık Yönetimi şirketi altında konumlandırılan BV NFT yatırım çalışmalarının ilk projesinde ödüllü sanatçı Özge Topçu’nun küp formuyla geliştirdiği “HyperCube” seçkisi 9 Şubat’tan itibaren online olarak sergilenmeye başlandı. Hiperküplerin; kırmızı, gri, gecemavisi, yeşil ve sarı renk versiyonlarının her birinin 5 farklı açı ile 10’ar edisyon şeklinde yer aldığı seçkide; binlerce yıl öncesinden bu yana sanata ilham veren yıldız motiflerinin dört boyutlu küplere dönüşerek zamansal ve coğrafik büyülü yolculuk; müziklerini Omni Ferah Feza’nın yaptığı VR ortamında oluşturulan videolarla aktarılıyor.

“TÜRK SANATÇILARI DESTEKLEYECEĞİZ”

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, online olarak düzenlenen “HyperCube” NFT seçkisinin tanıtımında yaptığı konuşmada, oyunlar ve dijital varlık yönetimi alanlarında sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi, dijital sanat Türk sanatçılara ve onların girişimlerine aktardıklarını ve bu çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Uğur, Boğaziçi Ventures olarak yatırımlarla Türkiye'nin sanat ekosistemi ve yatırımcıları için NFT pazarında sürdürülebilir ekonomik değer yaratmayı hedeflediklerini de kaydederek şöyle konuştu:

“Geleneksel endüstrileri zorlayan ve evrimsel teknolojiler geliştirme yeteneğine sahip girişimlere yatırım yapmayı ve bölgemizdeki ekosistemin sağlam bir şekilde büyümesini sağlamak amacı ile yatırımcıları bu alanlara çekmeyi hedefliyoruz. Bünyesindeki 4 ayrı fon ve 3 ayrı şirket ile farklı teknoloji dikeylerine odaklanan Boğaziçi Ventures, fintech, sağlık teknolojileri, oyun ve dijital varlık ana yatırım alanlarına dijital sanat ile yeni bir başlık ekliyor. Hedefleri doğrultusunda dijital sanat alanını yatırım portföyüne katan şirketimiz, öncelikli olarak Türk sanatçıların Türk motiflerini ve kültürünü yansıtan hikayeler yaşatmayı amaçlayan projelerine destek verecek. Bu alanda çalışma yapan sanatçılarla birlikte özel seriler oluşturacağız. Aynı zamanda, sanatçıların teknolojik ihtiyaçları ve tanıtımlarına katkı sağlayacağız.”

“ZAMANSAL VE COĞRAFİ BİR YOLCULUK”

Sanat yaşamını Lizbon, Londra ve İstanbul’da sürdüren Özge Topçu da lansmanda bir konuşma yaparak limitli bir seri olan “HyperCube” NFT projesinde Boğaziçi Ventures’ın temsil ettiği değerleri sembolize eden 5 ayrı tematik renkte çalışıldığını belirtti. Topçu, eski çağ kültürel mirasını bugünün teknolojisi ve gelecek için nasıl bir omurga görevi görebileceğini göstermeyi amaçlayan bir projeye imza atıldığını belirterek şunları söyledi:

“Üst düzey geometri, antik uygarlıkların bilim ve sanatının öncüsü olduysa günümüzün teknolojisinin de benzer şekilde bugünü biçimlendirdiğini görmek mümkün bu çalışmada mümkün. Küplerin formu, bundan yaklaşık 1000 yıl önce geliştirilen, mimaride ve süslemede kullanılan yıldız motifleri. Hybercupe NFT Serisi’nde uzayda hareket halinde, beş farklı renkte küpler var. Bu renklerin her biri Boğaziçi Ventures’ın değerlerini simgelemek için seçildi. Farklarını sadece renkler oluşturmuyor. Dönüşlerinin yarattığı yanılsamalar her birinde bir küpten çok daha fazlasını görmemizi sağlıyor ve ortaya birbirinden farklı, çok sayıda görüntü çıkıyor. Bilginin son birkaç bin yıllık zamansal ve coğrafik döngüsel yolculuğuna tanıklık eden bu motifler, 4 boyutlu analojiler ve gök cisimlerinin tasavvurlarıyla örtüşüyor. Böylelikle yapıtların içinde barındırdığı birbirinin üzerine binen perspektif ve imajlar, doğruların, gerçeklerin ve olguların önemini yitirdiği içinde bulunduğumuz dönemi ele alıyor.”

SOLANA’NUN PLATFORMUNDA NADİR KOLEKSİYONLAR ARASINA GİRDİ

Boğaziçi Ventures HyperCube NFT serisi 5 eserlik Rare koleksiyonu ile birlikte toplam 255 adet olarak hazırlandı. Bu seri şirketin yatırımcılarına özel 9 Şubat tarihinde açılıyor ve 16 Şubat’ta sadece 50 adet NFT satışa sunuluyor. Dünyanın önde gelen blockchain (blokzincir) protokollerinden Solana’nın “Solsea” platformunun özel olarak desteklediği nadir koleksiyonlardan olan BV Hypercube serisi Boğaziçi Ventures’ın internet sitesinden ve https://solsea.io/ adresinden incelenebiliyor.