Bir süredir "dışarı"yı "içeri"ye davet etmeyi ve bu birleşmeden ortaya çıkan sinerjiyi tüm kampuslara yaymayı amaç edinen Boğaziçi Üniversitesi, "Açık Ders" adı altında düzenlediği seminer dizisini Tekfen'in desteğiyle Anadolu'ya yayıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu'nun düzenlediği bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkıda bulunacak bilgi ve tartışmaları toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen Açık Ders'in Anadolu'daki ilk durağı Malatya olacak. Üniversitedeki akademisyenlerin hazırladığı güncel bilim derslerin çeşitli belediyelerle girişilen ortak projelerle kamuya ulaştırıldığı Açık Ders'ler Malatya'da Kasım-Aralık aylarında düzenlenecek. Dersleri Levent Kurnaz, Rana Sanyal ve Nesrin Özören verecek. Derslerin konu başlıkları: "İklim daha fazla değişecek mi? Peki biz biraz?", "Yeni gelişmeler ilaç gibi gelecek. Kanserle mücadelede elimizde neler var", "Mikroküreciklerle aşının yolculuğu" olacak. Etkinliğe Tekfen Holding destek verecek.



ASTROFİZİK PROFESÖRÜ ÖZEL KONUK OLACAK



Kurucu ortaklarından 2017 yılında hayata gözlerini yuman Feyyaz Berker'in mezun olduğu Robert Kolej bugünkü adıyla Boğaziçi Üniversitesi ile bir dizi etkinliği kapsayan iş birliği yapan Tekfen, BU+ kapsamındaki Açık Ders'in yanı sıra dünyanın önde gelen bilim insanlarının davet edildiği Boğaziçi Lectures ve kültür ve sanat insanlarının belirli bir süre kampusta kalarak zamanın tanıklığını yaptıkları Boğaziçi Chronicles'a da destek veriyor. "Boğaziçi Lectures" adıyla başlayıp "Boğaziçi Lectures Feyyaz Berker Series" olarak devam edecek olan programın bu sonbahar döneminde ilk konuğu Astrofizik Profesörü Feryal Özel olacak. Özel, 10 Nisan'da dünyada ilk kez kara deliğin görüntülenmesini sağlayan 200 bilim insanı içindeki tek Türk bilim insanı.

MAGNUM FOTOĞRAFÇISINDAN ATÖLYE

Boğaziçi Chronicles'ın ilk konuğu da Magnum Fotoğraf Ajansı fotoğrafçılarından, dünyaca ünlü sokak fotoğrafçısı Nikos Economopoulos olacak. Economopoulos, 20-30 Ekim arasında sokak fotoğrafçılığı atölyesi düzenleyecek. Berker, Boğaziçi Üniversitesi'ne Orta Saha'nın çimlendirilerek sosyal yaşam alanı haline getirilmesi, 1'inci Erkek Yurdu binasının güçlendirilmesi, üniversitenin bilim ve kültür kaynaklarının zenginleştirilmesi gibi projelerde de destek olmuştu.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Berker ailesi toplu halde.

KÂRIN YÜZDE 3'Ü TEKFEN VAKFI'NA AYRILIYOR

Tekfen Holding ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni işbirliği üniversite kampüsünde düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Toplantıya Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Boğaziçi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Feyyaz Berker'in kızları, Şebnem ve Meltem Berker ile Tekfen'in kurucu ortaklarından Ali Nihat Gökyiğit'in kızı, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vahide Gigin de katıldı. Her üçü de Feyyaz Berker'in eğitime verdiğini öneme dikkat çekti, bu misyonu devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin de kurucu üç ortağın imtiyazlı hisselerini Tekfen Vakfı'na devrettiğini hatırlattı. Gigin, intifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için, hesaplanan matrahın kalanı üzerinden yüzde 3 oranında kâr payı ayrıldığını kaydetti.

'2 MİLYAR DOLAR BÜTÇESİ OLAN ÜNİVERSİTELERLE REKABET EDİYORUZ'

Boğaziçi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Tekfen'in kuruluşundan buyana Boğaziçi Üniversitesi ile bağının bulunduğunu belirtti. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk 100-200'de rekabet ettiği üniversitelerin yıllık bütçelerinin 1.5-2 milyar dolar ve üzerinde olduğuna dikkat çeken ve ekledi "Bizim bütçemiz 50 milyon dolar düzeyinde ancak gücümüz dünya çapında hissediliyor. Yarattığımız etki Yale Üniversitesi'ni geride bırakıyor."