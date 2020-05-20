Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK desteğiyle CERN çalışmalarını hızlandırıyor

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinden CERN işbirliğiyle kurulacak laboratuvarda, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda kullanılan gelişmiş elektronik aygıtlar üzerine çalışılacak.

Bora Akgün, koronavirüs salgının çalışmaların başlamasını geciktirdiğine değinerek, en kısa zamanda laboratuvarı Boğaziçi Üniversitesi'nde açmayı umduğunu belirtti.

CERN ortaklığıyla fizik ve mühendislik alanlarında disiplinlerarası önemli çalışmalara imza atmak istediğini ifade eden Akgün, merkezi ve yapılacak çalışmaları şöyle anlattı:

"Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nden 2005'te mezun olup önce ABD'ye sonra CERN'e gittim.12 yıldır merkezde önemli araştırmalarda görev alıyorum. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK'ın 2232 kodlu Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na dahil oldum. Bu program uluslararası alanda dikkat çekici araştırmalar yapan Türk bilim insanlarını verilen desteklerle Türkiye'de çalışmalarına sürdürmeye teşvik ediyor. Bu kapsamda TÜBİTAK'tan aldığım destekle mezunu olduğum Boğaziçi Üniversitesi'nde CERN işbirliğiyle yeni bir laboratuvar kuracağız. Böylelikle ben de Türkiye'ye dönmüş olacağım ve burada çok önemli araştırmalar yapabileceğiz.

CERN'de yer alan 27 kilometrelik Büyük Hadron Çarpıştırıcısı protonları ışık hızında çarpıştırıyor. Böylelikle ortaya birçok yeni parçacıklar çıkıyor. Biz de bunların izini sürmek için son derece gelişmiş elektronik algıçlar kullanıyoruz. Boğaziçi'nde kurduğumuz merkezde bu elektronik cihazları daha da geliştirmek için çalışacağız. Tabii bunun için elektrik-elektronik gibi mühendislik alanlarıyla disiplinlerarası araştırmalar yapmanız gerekiyor. Boğaziçi'ndeki mühendislik bölümlerindeki bilim insanı arkadaşlarımızla ilerleyeceğiz."

Akgün, koronavirüs salgını biter bitmez İstanbul'a geleceğini, Boğaziçi Üniversitesi'nde yer tahsisi konusunda bir an önce yol almak istediğini ifade ederek, daha sonra gerekli ekipmanların edinileceğine işaret etti.

Laboratuvarın açılışı konusunda net tarih vermenin güç olduğunu kaydeden Akgün, laboratuvarda lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin görev alacağını belirtti.