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        Haberler Spor Voleybol Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu - Futbol Haberleri

        Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

        Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın takımı Galatasaray olurken, yılın antrenörü Okan Buruk, yılın futbolcusu ise Mauro Icardi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:50 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:50
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        Boğaziçi spor ödülleri sahiplerini buldu
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        Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, sahiplerini buldu.

        Üniversitenin güney kampüsünde gerçekleştirilen törende, öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "yılın enleri" açıklandı.

        En iyi takım ödülünü Galatasaray alırken, sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Mauro Icardi en iyi futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.

        En iyi bireysel sporcunun milli cimnastikçi Adem Asil seçildiği törende, milli halterci Cansu Bektaş en iyi çıkış yapan sporcu, milli basketbolcu Alperen Şengün en iyi basketbolcu, milli voleybolcu Melissa Vargas ise en iyi voleybolcu ödülüne layık görüldü.

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        Programda en iyi çıkış yapan takım Süper Lig ekibi Adana Demirspor seçilirken, özel başarı ödülü ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'na verildi.

        Milli tenisçiler Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, milli paralimpik golbol oyuncusu Sevda Altınoluk, milli kick boksçu Gamze Kancar, milli paralimpik eskrimci Hakan Akkaya, milli paralimpik tekvandocu Mahmut Bozteke ve milli paralimpik atlet Emirhan Akçakoca ise kurul tarafından başarılarını tebrik etmek amacıyla verilen Sporcu Kardeşliği (Sportsmanship Brotherhood) ödülünün sahibi oldu.

        Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

        Yılın en iyi takımı: Galatasaray

        Yılın en iyi bireysel sporcusu: Adem Asil (Milli cimnastikçi)

        Yılın en iyi antrenörü: Okan Buruk (Galatasaray)

        Yılın en iyi futbolcusu: Mauro Icardi (Galatasaray)

        Yılın en iyi basketbolcusu: Alperen Şengün (Milli basketbolcu)

        Yılın en iyi voleybolcusu: Melissa Vargas (Milli voleybolcu)

        Yılın en iyi çıkış yapan takımı: Adana Demirspor

        Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Cansu Bektaş (Milli halterci)

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        Yılın en iyi spor yöneticisi: Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)

        Yılın en iyi spor programı: Voleybol Ülkesi (Emre Yazıcıol-Neslihan Demir)

        Yılın en iyi spor yorumcusu: İnan Özdemir

        Özel başarı ödülü: A Milli Kadın Voleybol Takımı

        Yaşam boyu başarı ödülü: Eda Erdem

        Boğaziçi spor elçisi ödülü: Can Küçükosmanoğlu

        En iyi Boğaziçi takımı ödülü: Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı

        Buruk: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmak çok önemli ve değerliydi"

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aldığı ödülden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

        Geçen sezon yaşadıkları şampiyonluğun çok önemli olduğunu belirten Buruk, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmak çok önemli ve değerliydi. En büyük hedeflerimiz arasındaydı ve bunu başardık. Oyuncularımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca adaylar arasında çok değerli takımlar da vardı, bence hepsi bu ödülü hak etti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bizi bu ödüle layık gördüğü için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Futbolda daha çok fair play'e ihtiyaç olduğunu aktaran Buruk, "Geçen hafta biliyorsunuz üzücü bir olay yaşandı. Buradan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah futbol daha dikkatli olunan ve saygının daha yüksek olduğu bir oyun olur. Oyuncularıma verdikleri mücadeleden ve kazandığımız şampiyonluktan ötürü teşekkür ediyorum. Diğer antrenörlerin de bu ödüle layık olduğunu hatırlatmak isterim." şeklinde görüş belirtti.

        Sancak: "Bu ödüle layık görülmek bizi onurlandırdı"

        Organizasyonda yılın en iyi çıkış yapan takımı ödülünün sahibi olan Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak da ödülden dolayı yaşadığı mutluluğu aktararak, şunları kaydetti:

        "Türkiye'mizin incisi Boğaziçi Üniversitesi'nde olmak ve bu ödüle layık görülmek bizi onurlandırdı. Bütün akademisyenlerimizi ve büyüklerimizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene de burada oluruz."

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