Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atama yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla görevinden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
- Prof.Dr. Mehmet Naci İnci'nin öz geçmişi
Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesinden (İngiltere) doktora derecesini aldı.
İnci, 1993–1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı.
1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olan İnci, 1996'da doçentliğe yükseltildi.
1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesine (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. İnci, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.
2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.
Prof. Dr. Naci İnci, fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor.
Prof. Dr. İnci'nin, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında iki uluslararası patenti bulunuyor.
- YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığı için ilana çıktı
Ayrıca YÖK, Boğaziçi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.
Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, bugünden itibaren 2 Ağustos Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.
Başvurular, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.
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