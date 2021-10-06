Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 öğrenci tutuklandı

DHA

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde dün yaşanan olaylarda Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinde tutuklanması istenen şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına ve 1'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Sevk edilen diğer 4 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BÜ) düzenlenen izinsiz gösteride, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünün kesilmesi ve otomobilin üzerine çıkılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Üniversitede önceki gün yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen izinsiz gösteri sırasında bir grup, Rektör İnci'nin makam aracının önünü kesti ve gruptan bir kişi otomobilin üzerine çıktı. Bu gösterici, güvenlik görevlileri tarafından aracın üzerinden indirildi.

İzinsiz gösterinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugün 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, bu sırada kendilerine mukavemette bulunan 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden bu kişilerden 9'unun öğrenci, birinin ise BÜ mezunu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, üniversitenin güvenlik müdürünün de izinsiz gösteriyle ilgili emniyette bilgisine başvurulduğu öğrenildi.