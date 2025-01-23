Boğaziçi Üniversitesi eğitimde dünyada ilk 175 içerisinde!

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times HigherHigher EducationEducation (THE) tarafından yıllık olarak hazırlanan Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2025’te, dünyadan üniversiteler 11 alanda “öğretim kalitesi”, “araştırma ortamı”, “araştırma kalitesi”, “üniversite-sanayi iş birliği” ve “uluslararası görünüm” kriterlerine göre değerlendirildi.

Boğaziçi Üniversitesi bu yılki sıralamada beş alanda yükselirken, bir alanda da sıralamaya ilk kez girmeyi başardı. Ayrıca rekabetin arttığı iki alanda da performansını korudu.

REKLAM advertisement1

Boğaziçi Üniversitesi bu sene en iyi dereceyi 151-175 sıra bandıyla “eğitim” alanında elde etti. Onu 251-300 ile sosyal bilimler ve 301-400 sıra bandıyla “işletme ve ekonomi” alanı takip etti.

DÜNYADA İLK 175'TE YERİNİ ALDI

Boğaziçi Üniversitesi eğitim alanında dünyada ilk 175’te yer aldı. Fizik bilimleri, geçen yıl 601-800 bandındayken, 2025’te 501-600 bandına yükseldi. Sosyal bilimler ise 301-400 aralığından 251-300 bandına ilerleyerek uluslararası alanda görünürlüğünü artırdı.

Mühendislik, sanat ve beşeri bilimler alanlarında istikrarlı bir performans sergilenerek 401-500 bandı korundu. Ayrıca psikoloji alanında 401-500 sıra bandıyla ilk kez sıralamada temsil elde edildi.