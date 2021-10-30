Boğaziçi Üniversitesi 287. oldu

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen söz konusu sıralamada, bu yıl 90'ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası iş birlikleri ve yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi.

Boğaziçi Üniversitesi, bu kriterler arasında farklı oranlarda yapılan analize göre 100 üzerinden 60 puanla dünyada 287'nci oldu ve Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

US News and World Report, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" sıralaması kapsamında 43 önde gelen alanda da listeler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi alanlara göre hazırlanan sıralamalarda en iyi dereceyi 100 üzerinden 71,7 puanla yerleştiği 97'ncilik ile fizikte yakalarken, mühendislikte 332, bilgisayar bilimlerinde 368, kimyada ise 402'nci sırada yer aldı.

Bu yılki listede Harvard Üniversitesi ilk sıradaki konumunu korurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Kıta Avrupası'nda ilk sırada İsviçre'den ETH Zürih, Asya'da ise Çin'den Tsinghua Üniversitesi yer aldı.

Yükseköğretim kurumlarının öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları ise şöyle sıralandı:

"Global araştırma saygınlığı (yüzde 12,5), bölgesel araştırma saygınlığı (yüzde 12,5), yayınlar (yüzde 10), kitaplar (yüzde 2,5), konferans bildirileri (yüzde 2,5), normalize edilmiş atıf etkisi (yüzde 10), toplam atıflar (yüzde 7,5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 10'a giren yayın sayısı (yüzde 12,5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 10'a giren yayın oranı (yüzde 10), uluslararası iş birlikleri (yüzde 5), uluslararası iş birlikleri sonucu çıkan yayınlar (yüzde 5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 1'e giren yayın sayısı (yüzde 5) ve en çok atıf alanlar arasında yüzde 1'e giren yayın oranı (yüzde 5)."