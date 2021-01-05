Boğaziçi'ndeki gösterilere ilişkin 16 gözaltı

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yeni rektör protestosuna ilişkin 16 kişi evlerinden gözaltına alındı.

Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü, üniversitedeki protestolara Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olmadığı halde katılarak provokasyon yaptığı ileri sürülen ve yasa dışı sol gruplara üye olduğu iddia edilen 24 kişiyi yakalamak için 13 ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor.