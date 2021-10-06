Uluslararası jüri belli oldu

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9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalist filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu

HABERTURK.COM

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 - 30 Ekim arasında düzenlenecek olan 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması finalist filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri isimleri arasında Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; 9'uncu Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi bu sene 50.000 TL’lik “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” ödülünün yanı sıra 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'Jüri Özel Ödülü' olmak üzere toplam 5 kategoride 95.000 TL’lik ödül dağıtacak.