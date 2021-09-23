Başkanı belli oldu

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Bu yıl 9'uncu kez sinemaseverleri bir araya getirecek olan Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Reis Çelik üstlenecek

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı açıklandı. Yarışma jürisine 'Işıklar Sönmesin', 'Hoşçakal Yarın', 'Mülteci', 'Lal Gece' ve 'Ölü Ekmeği' filmlerinin yönetmeni Reis Çelik başkanlık edecek.

1994'te gazetecilik ve televizyonculuk çalışmalarına son vererek tamamen sinemaya yönelen Reis Çelik, 1995'te 'Işıklar Sönmesin' ile kariyerine başlayan Reis Çelik, filmleriyle ulusal ve uluslararası film festivallerinde birçok ödül kazandı. Yönetmenlik ve senaristliğinin yanı sıra 'Mülteci' ile yapımcılık da yapan Çelik, 2012 yılından bu yana Film Yönetmenleri Derneği başkanlığını yürütüyor.

Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler 100 bin TL'lik 'En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü' için jüri karşısına çıkarken yarışmada ayrıca 50 bin TL'lik 'En İyi İlk Film', 20 bin TL'lik 'En İyi Yönetmen', 15 bin TL'lik 'En İyi Kadın Oyuncu', 15 bin TL'lik 'En İyi Erkek Oyuncu', 10 bin TL'lik 'En İyi Senaryo', 10 bin TL'lik 'En İyi Sinematografi' ve 10 bin TL'lik 'En İyi Kurgu' ödülleri verilecek. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından, bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10 bin TL'lik 'FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü' ile Film Yönetmenleri Derneği tarafından 'FİLM - YÖN En İyi Yönetmen Ödülü' de yer alıyor.