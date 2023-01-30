Boğaziçi davasında istenen cezalar belli oldu

Araç içerisinde rektör İnci'nin ve şoförü Şenol Aydın'ın bulunduğu birden fazla kişiyle birlikte "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işledikleri için zincirleme suç hükümlerinin uygulanması istendi.

DHA'nın haberine göre duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversiteden çıkış yaptığı esnada makam aracının önüne geçilerek üniversiteden çıkışının engellendiğini, bu hususun 5 Ekim 2021 tarihli görüntü inceleme ve tespit tutanağıyla tespit edildiğini belirtti.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmada, sanıkları ve şikayetçileri avukatları temsil etti.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Sanıkların kanuna aykırı bir eylem gerçekleştirdikleri, tüm ikazlara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri belirtilen mütalaada, eylemlerin son bulması için göstericilere müdahale eden üniversitede görevli güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın ise görevini yapmasını engelledikleri belirtilen sanıkların cezalandırılması talep edildi. Sanık Caner Perit Özen'in güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ın boğazını sıkarak yaraladığı da mütalaada yer aldı.

Mütalaada, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılma", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 12 sanık için 3 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis talep edildi.