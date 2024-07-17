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        Haberler Gündem Boğazdan geçerken arızalandı

        Boğazdan geçerken arızalandı

        Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı geçişi sonrası arızalanan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince demirletildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:22 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:23
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        Boğazdan geçerken arızalandı
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        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yalova'dan Bulgaristan'a giderken İstanbul Boğazı geçişini tamamladıktan sonra makine arızası yapan "SOFULAR 1" isimli 88 metre boyundaki genel kargo gemisinin, KURTARMA-11 römorkörü yedeğinde ve kılavuz kaptan refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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