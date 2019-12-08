08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük kargo gemilerinden 48 metre genişliğindeki CMA CGM Congo, İstanbul Boğazı'ndaki geçişi bir saatte tamamladı.
İHA'nın haberine göre, dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya bayraklı "CMA CGM Congo" adlı gemi Ambarlı Limanı'nda işlemlerini tamamlamasının ardından Romanya'nın Köstence Limanına gitmek üzere İstanbul Boğazı'na girdi. 299.97 metre uzunluğunda olan ve neredeyse boğazı kaplayan 48.24 metre genişliğindeki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı bir römorkör eşlik etti.
Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru açıldı. Kargo gemisi boğazdan geçişi sırasında görsel bir şölen oluşturdu. Konteyner taşıyan dev geminin geçişi sırasında sahilde bulunan bazı vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.
EN BÜYÜK 3 KARGO GEMİSİ
Her geçen yıl daha büyük gemiler inşa edildiğinden dünyanın en büyük kargo gemileri listesi de yıldan yıla değişiklik gösteriyor. 2019 yılı itibariyle gemi boyutları ve taşıyabileceği maksimum ağırlık miktarlarına (detveyt tonaj) göre dünyanın en büyük 5 kargo gemisi şöyle:
MSC Gulsun (Panama bayraklı)
Brüt tonaj: 232618
Detveyt: 228149 t
Uzunluk ve genişlik: 399.9m × 61.55m
Yapım yılı: 2019
MSC Mina (Panama bayraklı)
Brüt tonaj: 228741
Detveyt: 224983 t
Uzunluk ve genişlik: 399.77m × 61.04m
Yapım yılı: 2019
OOCL Hong Kong
Brüt Tonaj (GRT): 210890
Detveyt: 191422 t
Tam Boy x Tam Genişlik: 399.87m × 58.8m
Yapım Yılı: 2017
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