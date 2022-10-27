Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.