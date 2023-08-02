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        Haberler Yaşam Boğaz'dan Viking yelkenlisi geçti

        Boğaz'dan Viking yelkenlisi geçti

        Norveç'teki arkeolojik kazılarda bulunan, 10. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Klastadship isimli Viking yelkenlisinin bire bir replikası Saga Farmann, İstanbul Boğazı'ndan geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:35
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          Vikinglerin denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu kültürü tanıtmak için kaptan Lars Bill yönetiminde tura çıkan yelkenli gemi öğle saatlerinde Rumeli Feneri'nden Boğaz'a giriş yaptı.

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          İstanbul Boğazı boyunca yelkenlerini açarak hareket eden gemi görenlerin ilgisini çekti.

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          Geminin Kalamış'taki marinaya demir atacağı, önümüzdeki günlerde Rahmi M. Koç Müzesi rıhtımına bağlanıp ziyarete açılacağı öğrenildi.

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          NORVEÇ'TEKİ 4. VİKİNG GEMİSİ

          1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan Klastadship, Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. Oseberg, Gokstad ve Tune ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.

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          Dizaynı ve gemi yapım tekniklerindeki özellikleriyle dünya denizcilik tarihinde önemli konuma sahip olan Klastadship'in replikası Saga Farmann da Viking denizcilik kültürünü ve yelkenlilerini tanıtmak için Karadeniz, Akdeniz, Manş Denizi ve Norveç Denizi'nde faaliyetler yapacak.

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