03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB'nin yılbaşı gece yarısı İstanbul Boğazı'nda oldukça görkemli bir şekilde gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, yaklaşık 5 dakika sürdü.
Bir kesim, Boğazın ışıl ışıl güzelliğini havai fişek eşliğinde bütün dünyaya gösterilmesinden oldukça mutlu olurken, bir kesim de 3-5 dakikalık bir gösteri için dünyanın parası harcandığını iddia ederek, "İsraf eleştirisi yaparken bu israf niye" dedi.
MALİYETİ 320 BİN TL OLDU
Söz konusu havai fişek gösterisinin İBB'ye maliyetinin ne kadar olduğunu ise İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, DHA muhabirinin sorusu üzerine yanıtladı. Ongun, "Havai fişek ve DJ tüm eğlence dahil 320 bin TL" dedi.
2005'TEN BERİ YAPILMAMIŞTI
İBB, yılbaşı etkinleri kapsamında, 2005 yılında Taksim'de yapılan gösteri dışında, havai fişek gösterisi yapmamıştı. Ancak başka özel günlerde İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi yapmıştı.
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