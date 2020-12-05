Boğaz'da gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı!

AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.

GEÇİŞLER ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

AA'da yer alan habere göre açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.