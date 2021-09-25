Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ’dan Rusya’ya giden 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

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