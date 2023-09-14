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        Haberler Yaşam Boğalar neden kırmızı rengi görünce saldırır ve sinirlenir?

        Boğalar neden kırmızı renge saldırır ve sinirlenir?

        Kırmızı rengi aynı zamanda öfkeyle ilişkilendirildiğinden dolayı boğaların görünce sinirlendiğini düşünebilirsiniz. Peki boğalar gerçekten kırmızı renge mi sinirleniyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:36
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        • 1

          Boğaların cinsiyeti erkek olduğu içim memeli ineklere göre testosteron seviyeleri daha yüksetir ve bu nedenle boğalar saldırgan olma eğilimindedir. Ayrıca boğalar kendi bölgelerine girildiğini düşündükleri zaman her şeyle savaşacak derecede sinirli varlıklardır.

        • 2

          BOĞALAR ÖZELLİKLE GÜVENLİ ALANLARI İŞGAL EDİLDİĞİNDE SİNİRLENİR

          Boğaların bu saldırganlığını devasa büyüklükleri ve güçleriyle birleştirmek onları daha da tehlikeli hale getirir. Boynuzları çok keskin olduğu olduğu için öldürücü darbeler vurabilirler.

        • 3

          Bununla beraber boğaların saldırganlığını azaltmanın yolları da vardır. Örneğin çiftçiler sıklıkla boğaların burunlarına halka takar. Bu halka sayesinde çiftçiler boğaları güvenli bir mesafeden kontrol edebilirler.

        • 4

          PEKİ BOĞALAR KIRMIZI RENGE NEDEN SİNİRLENİR?

          Aslında boğalar kırmızı renge sinirlenmez. Sinirlendikleri şey pelerinin agresif halleri ve kırbaçlanmaktır. Ayrıca boğaların gözlerinde L- konileri bulunmadığı için kırmızı rengi göremezler. Boğalar kırmızıyı, sarı ve gri arasında bir renk olarak görür.

        • 5

          PEKİ BOĞA GÜREŞÇİLERİ NEDEN KIRMIZ PELERİN KULLANIR?

          Boğa güreşçilerinin veya matadorların boğa güreşlerine kullandıkları kırmızı pelerine muleta denir. Muletaların kullanımı bir gelenek haline gelmiştir.

        • 6

          Boğa güreşlerinde sıklıkla kanlı olaylar görüldüğü için kan izlerini saklamak kırmızı pelerinle çok daha rahattır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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