Boğalar neden kırmızı renge saldırır ve sinirlenir?

Boğaların cinsiyeti erkek olduğu içim memeli ineklere göre testosteron seviyeleri daha yüksetir ve bu nedenle boğalar saldırgan olma eğilimindedir. Ayrıca boğalar kendi bölgelerine girildiğini düşündükleri zaman her şeyle savaşacak derecede sinirli varlıklardır.