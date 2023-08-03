Boğalar gerçekten kırmızı renge mi sinirleniyor? İşte boğa güreşine dair gerçekler

İlk olarak boğaların neden bu kadar saldırgan olduğuyla başlayalım. Erkek memelilerde testosteron seviyeleri daha yüksektir, bu nedenle boğalar ineklerden daha agresiftir.

Tabii ki sadece bu değil, boğalar kendini tehlikede hissettikleri zaman da oldukça saldırgan olabiliyorlar ve devasa boyutları göz önüne alınırsa ne kadar tehlikeli olabilecekleri de başka bir konu.