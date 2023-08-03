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        Haberler Yaşam Boğalar gerçekten kırmızı renge mi sinirleniyor? İşte boğa güreşine dair gerçekler

        Boğalar gerçekten kırmızı renge mi sinirleniyor? İşte boğa güreşine dair gerçekler

        Boğa güreşi denildiğinde genelde herkesin aklına kırmızı peleriniyle, boğayı kızdıran bir matador geliyor. Ancak sanıldığının aksine boğalar renk körüdür ve kırmızı rengi görme gibi bir yetileri yoktur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 16:20
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        • 1

          Boğa güreşi, tüm dünya tarafından bilinen bir gösteri; matador kırmızı bir pelerin ile sahaya çıkar ve kızgın boğa pelerini görünce daha da sinirlenir. Ancak gerçekler bundan çok farklı.

        • 2

          İlk olarak boğaların neden bu kadar saldırgan olduğuyla başlayalım. Erkek memelilerde testosteron seviyeleri daha yüksektir, bu nedenle boğalar ineklerden daha agresiftir.

          Tabii ki sadece bu değil, boğalar kendini tehlikede hissettikleri zaman da oldukça saldırgan olabiliyorlar ve devasa boyutları göz önüne alınırsa ne kadar tehlikeli olabilecekleri de başka bir konu.

        • 3

          Bununla birlikte, boğaların saldırganlığını aşmanın yolları var. Örneğin, çiftçiler genellikle boğalarına burun halkaları takar. Bu, tehlikeyi azaltmaya büyük ölçüde yardım eder ve boğaların güvenli bir mesafeden kontrol edilmesini sağlar.

        • 4

          Peki kırmızı renk boğaları kızdırır mı? Cevap kocaman bir hayır çünkü boğaların gözlerinde renkleri algılamalarını sağlayan hücreler olmadığı için renk körüdürler.

        • 5

          Boğaların kızdıran şey renkten bağımsız olarak, bir tehlike gibi rüzgârda sallanan pelerindir. Peki öyleyse neden kırmızı pelerin? Bu pelerine aslında muleta denir. Boğa güreşi ilk kez dünyaya tanıtıldığında muleta rengi olarak kırmızı kullanıldı.

        • 6

          Ancak boğa güreşinin tamamında kırmızı muleta kullanılmıyor. Güreşin büyük bölümünde sarı ve pembe pelerinler kullanılıyor. Kırmızı renk, dövüşün son bölümünde -boğanın kılıçlandığı bölümde- kullanılır ve böylece kan lekeleri, kırmızı rengin içinde gizlenir.

          Kaynak: The Fact Site

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