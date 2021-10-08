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Boğaç Aksoy'dan haber var! Lenfoma ile mücadele ediyor - Magazin haberleri

Boğaç Aksoy: Kök hücre tedavisine başlıyorum

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapi gören Aksoy, şimdi de kök hücre tedavisine başlayacağını açıkladı

08.10.2021 - 17:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi.

  • "KORKMADAN SAVAŞMAYA DEVAM!"

    Kök hücre tedavisine başlayacağını duyuran Aksoy, aynı hastalıkla mücadele eden kişilere de moral verdi:

    "Kök hücre tedavisine az kaldı. Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler... Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam!"

  • "SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR"

    Geçen ay bir paylaşımda daha bulunan Aksoy, tedavide son aşamaya geçildiğini duyurmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, "Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..." demişti.

  • "HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

    Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

  • "HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM"

    Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum." diye konuşmuştu.

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