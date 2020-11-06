Boğa burcundaki Dolunay'ın gölgesinde haftalık burç yorumları

Hafta genelinde 31 Ekim’de gerçekleşen Boğa dolunayının etkilerini üzerimizde hissederek başlıyoruz. Bu hafta içgüdüsel olarak daha somuta yönelmek isteyebiliriz. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, ikili ilişkilerimizde beş duyu organımıza hitap edecek beklentilere girebileceğimizi belirterek yeni haftanın ilk gününde burçların bizlere ne gibi işaretler verdiğini açıkladı.
İlişkilerde güvence arayışı, kişisel değerlerle ilgili arayışlara girebileceğimizi söyleyen Bölükbaşı, en iyi film, en iyi yemek ve belki de hediyenin en lüksüne kaçılmasının istenebileceğine vurgu yapıyor.
Paramızın hesabını yapmak isteyebiliriz. Maddi güvencelerimiz için iletişim ihtiyacımız artıyor. Aile ve yuva önem kazanıyor. Ailemizle yuvamızla vakit geçirmek ve onlarla sohbet etmek isteyebiliriz. Yaşadığımız olaylar bizlere doğayı korumanın ve sahip çıkmanın önemini vurgulayacak.
Astrolojide Uranüs’ü kural tanımaz, kuralları yıkan, ani gelişen, sıra dışı olaylarla anarız. Genel etkisini ele aldığımızda ise, şoklar, ani değişiklikler, sosyal depremler, sosyal devrimler, klasik olanın yıkılması, siyasi ve ekonomik depremin yanı sıra, doğal felaketlere de sebep olur çoğu kez. Bunların dışında bu hafta iletişim, sözleşme, anlaşma, kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalarla ilgili ani beklenmedik olaylara şahitlik edebiliriz.
MERKÜR TERAZİ BURCUNDA
Pazartesi günü Merkür Terazi burcunda durağan oldu. İkili ilişkilerde özellikle kendimizi şikayetçi olduğumuz konular üzerine sohbet ederken bulabiliriz. Kendimizi bir şekilde dinletmek isteyebiliriz. Dinletemediğimiz takdirde öfke patlamaları yaşayabilir ve ilişkilerde sonlanmalar söz konusu olabilir.
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