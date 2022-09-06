Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Galatasaray son dakikalarda kazanmaya alıştı! 3. kez... - Galatasaray haberleri

Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

Galatasaray ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Gomis yine gol atarken mücadelenin yıldızı olan Sacha Boey maç sonunda üçlü çektirdi. Diğer yandan Emin Bayram da 608 gün sonra formasına kavuştu

06.09.2022 - 00:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Nef Stadı'nda 44 bin 61 taraftar önünde oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliviera ve Bafetimbi Gomis ile pozisyonlara girdi.

  • Rakibinin baskısını kıran Gaziantep FK ise 27. dakikada gelişen hızlı atakta Angelo Sagal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 39. dakikada Gomis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı mücadelede Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, 45. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın, devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

  • İkinci yarıya 1 kişi eksik başlayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen pozisyon bulmaya devam eden taraf oldu. Üst üste uzaktan şutlardan golü bulamayan Galatasaray, 71. dakikada Dries Mertens'in girdiği pozisyonda penaltı kazandı. Maçın 73. dakikasında penaltıyı kullanan Gomis, kaleci Günay'ı geçemeyince takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

  • Kalan bölümde etkili oyunu sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı golü 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesi atmasıyla buldu. Taraftarının desteğiyle kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Galatasaray, mücadeleyi 2-1 kazandı.

  • Sarı-kırmızılı ekip, bu skorla ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti. Galatasaray karşısına 3 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup çıkan Gaziantep FK ise ilk yenilgisini yaşadı ve 10 puanda kaldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.