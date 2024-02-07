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        Haberler BBC Diğer Boeing soruşturması ön raporu: Kaza yapan uçağın kapısındaki cıvatalar eksik

        Boeing soruşturması ön raporu: Kaza yapan uçağın kapısındaki cıvatalar eksik

        Kalkıştan kısa bir süre sonra kapısı yerinden fırlayan Boeing 737 Max tipi uçakla ilgili soruşturmanın ilk bulgularına göre, kaza uçağın kapısındaki eksik sürgüler nedeniyle meydana geldi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 07.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:48
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        Boeing soruşturması ön raporu: Kaza yapan uçağın kapısındaki cıvatalar eksik
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        Kalkıştan kısa bir süre sonra kapısı yerinden fırlayan Boeing 737 Max tipi uçakla ilgili soruşturmanın ilk bulgularına göre, kaza uçağın kapısındaki eksik sürgüler nedeniyle meydana geldi.

        ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Ocak ayında Alaska Havayolları uçağında yaşanan olayla ilgili soruşturmasının ilk bulgularını yayınladı.

        Buna göre uçağın kapısını gövdeye kilitlemek için kullanılan dört ana cıvata eksikti.

        Boeing, ön rapora yanıtında kazanın sorumluluğunu üstlendi.

        Boeing CEO'su Dave Calhoun yaptığı açıklamada, "Fabrikamızdan çıkan bir uçakta böyle bir olay yaşanmamalı. Müşterilerimiz ve yolcuları için daha iyisini yapmalıyız" dedi.

        "Kalitemizi ve paydaşlarımızın güvenini sağlamlaştırmak için kapsamlı bir plan uyguluyoruz" diye ekledi.

        Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunun Portland Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından birkaç dakika sonra meydana gelen olayda, kapı tıkacı olarak bilinen ve kullanılmayan bir acil çıkışı kapatan panel aniden patlamıştı.

        Bunun sonucunda uçağın füzelaj olarak alandırılan ana gövdesinin yan tarafında bir delik açılmıştı.

        Daha sonra, uçağın içindeki basınç dışarıyla eşitleninceye kadar hızla düşmeye başlamıştı.

        Raporda, eksik cıvataların kapı panelinin yerinden çıkmasına ve uçaktan kopmasına neden olduğu belirtiliyor.

        Kapı tıkacı Boeing'in tedarikçisi Spirit AeroSystems tarafından üretildi ve şirkete teslim edilmeden önce füzelaja monte edildi.

        Ön rapora göre bu kapı tıkacı fabrikada üretim sırasında oluşan bir hasar nedeniyle daha sonra çıkarıldı

        Görsel kanıtlara göre tıkaç yeniden monte edildiğinde en az üç ya da dört ana cıvata eksikti.

        Spirit Aerosystems açıklamasında, "süreçlerini ve en yüksek güvenlik, kalite ve güvenilirlik standartlarını sağlamak için" Boeing ve düzenleme kuruluşlarıyla yakın çalıştığını vurguladı.

        Önceki denetimler Boeing'in aynı özelliklere sahip diğer uçaklarında da benzer sabitleme sorunlarını ortaya çıkarmıştı.

        Bu da uçakların yapım sürecinin sorgulanmasına yol açmıştı.

        Boeing CEO'su Calhoun, uçak üreticisinin kapı tıkacı montajıyla ilgili yeni denetimler uygulayacağını ve tıkaç yerinden çıktığında bunun raporlara bütünüyle yansıtılacağını söyledi.

        Emirates Havayolları'nın CEO'su Tim Clark, geçtiğimiz günlerde Boeing'in son şansını kullandığını söyleyen bir açıklama yapmıştı.

        Financial Times'a konuşan Clark, kendi mühendislerini, üretim hattı dahil inceleme yapmak üzere Boeing'e gönderdiklerini söylemişti.

        Tim Clark, hiçbir "kestirme yol" izlenmediğinden emin olunması için Boeing'in üretim hattını denetime açması gerektiğini de söylemişti.

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