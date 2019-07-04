04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan uçak üreticisi Boeing tarafından, son dönemde Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı duyuruldu.
Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından eleştirilerin hedefinde olan Boeing, kaza kurbanları için yeni bir adım attı.
Şirketten yapılan açıklamada, birkaç yıllık süreçte kurban aileleri için 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı, şirket çalışanlarının da bu yardımlara katkıda bulunabileceği vurgulandı.
Söz konusu yardımların ulaştırılması için yerel hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile de çalışılacağına işaret edilen açıklamada, paranın kurbanların ailelerinin eğitimi, gündelik masrafları ve kazadan etkilenenlerin ekonomik kalkınması için kullanılacağı kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, bu 100 milyon doların, şirkete dava açan aile ve kişilere ödenecek tazminatların dışında olduğunun da altı çizildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, şirketin yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Kazalarda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz, açılan bu fonla bu kişilere biraz rahatlık sağlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.
BOEING 737 MAX 8 KRİZİ
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.
Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.
Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.
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