Boeing 737 MAX'ta bir kritik hata daha - Haberler

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ABD'li uçak üreticisi Boeing'in iki kez düştükten sonra üretim hatası nedeniyle yere indirilen 737 MAX serisi uçaklarında kritik bir hata daha bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen sene teslimatı yapılan çok sayıda uçağın yakıt tankında, üretim ve montaj esnasında işçilerin bıraktığı çaput, metal talaşı ve çeşitli araç gereçleri kapsayan endüstriyel atıkların bulunduğu açıklandı.

Boeing, durumu "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelerken, üretim sisteminde gerekli düzeltmelerin yapıldığı belirtildi. Öte yandan, söz konusu atıkların hangi hava yollarına teslim edilen uçaklarda olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Daha fazla incelemenin yapılması için, bakım esnasında atığın keşfedildiği uçaklara ait tanklar mühürlendi.

Uzmanlar, montaj sırasında uçakta bırakılan atıkların kısa devre ve yangın riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Hatırlanacağı üzere, geçen yıl yaşanan ve 346 kişinin ölümüne neden olan iki kazanın ardından Boeing 737 MAX serisi uçaklar yere indirilmiş, ABD Havacılık Dairesi (FAA) tüm sertifikasyon standartları en üst düzeyde sağlanana ve iletilen değişiklikler yapılana dek 737 MAX uçaklarının uçuş sertifikasını askıya almıştı.

Bu yaz uçakların tekrar havalanacağına yönelik planlar yapan ve teslim edilmeyeceği halde ayda 42 uçak üretmeye devam eden Boeing'in elinde 400 adet 737 MAX tipi jet olduğu tahmin ediliyor.

Yakıt tanklarındaki problemin ardından Boeing, planlarında bir değişiklik olmadığını ve bu yaz sertifikayı alacaklarına inandıklarını belirtti.