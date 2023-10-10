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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BoE: Bazı riskli finansal varlıkların değerlemeleri yüksek - İş-Yaşam Haberleri

        BoE: Bazı riskli finansal varlıkların değerlemeleri yüksek

        İngiltere Merkez Bankası (BoE), bazı riskli finansal varlıkların değerlemelerinin oldukça yüksek olduğu ve bu durumun, ekonomik büyümenin yavaşlaması halinde fiyatlarda büyük bir düzeltme gerektireceği ihtimalini artırdığı uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:53
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        BoE'den riskli finansal varlıklar uyarısı
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        İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Finansal Politika Kurulu'nun (FPC) toplantısı sonrası yayımlanan Finansal Politika Özeti'nde, inatçı enflasyon, yüksek faiz oranları ve jeopolitik gerilimlerin risk görünümünü zorlaştırdığı kaydedildi.

        Kısa vadede küresel ekonomik büyümenin zayıf seyredeceği belirtilen politika özetinde, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalma ihtimalinin bulunduğu ve yüksek faiz oranlarının yaratacağı baskılara karşı finansal sistemin "kısmen" kırılgan olduğu ifade edildi.

        Özette, banka dışı finansmana ilişkin risklerin devam ettiği belirtilerek, "Yüksek faiz oranlarının etkisi, enflasyon ve ekonomik büyümeyle ilgili belirsizlikler göz önüne alındığında, bazı riskli finansal varlıkların değerlemeleri oldukça yüksek. Bu durum, ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin gerçekleşmesi halinde, fiyatlarda daha büyük bir düzeltme ihtiyacını artırıyor. Bunun, küresel çapta şirketlerin finansman maliyeti ve erişiminde direkt etkisi olacaktır" uyarısına yer verildi.

        Ülkede hane halkı ve işletmelerin hayat pahalılığı krizinin baskıları ve yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı aktarılan özette, İngiliz bankacılık sisteminin işletme ve haneleri destekleyecek dayanıklılıkta olduğu belirtildi.

        Özette, yüksek faiz oranlarının tam etkisinin hane halkı ve işletmelerin borçlanmalarına henüz yansımadığı, ortalama mortgage ödemelerinin artacağı ve küçük işletmelerin yüksek faiz ve düşük büyümenin yarattığı zorluklardan daha fazla etkilenmesinin beklendiği ifade edildi.

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