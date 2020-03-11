11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BoE Başkanı Mark Carney'den faiz indirimi açıklaması
- İngiltere Merkez Bankası , olağanüstü toplantıyla, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürme kararının ardından bankanın başkanı Mark Carney ve 16 Mart’a başkanlık görevinin devralacak olan Andrew Bailey ortak basın toplantısı düzenledi
LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, bankanın faiz indirim ve KOBİ'leri destekleme kararının ekonomide maksimum etkiyi göstermesini beklediğini belirtti.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE),olağanüstü toplantıyla, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürme kararının ardından bankanın başkanı Mark Carney ve 16 Mart’a başkanlık görevinin devralacak olan Andrew Bailey ortak basın toplantısı düzenledi.
İngiltere Merkez Bankası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için faiz oranlarını indirdiğini belirten Carney, “Bu önlemler şirketlerin işlerine devamını ve insanların işlerini korumasını sağlayacak, geçici ekonomik akşamların uzun vadeli şekilde zarar vermesini engelleyecek.” İfadelerini kullandı.
Mark Carney önlemlerin maksimum etkiyi yaratmasının beklendiğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası’nın gerek duyulması halinde adım atmak konusunda hazırlıklı olduğunu kaydetti.
Carney, “İngiltere Merkez Bankası’nın hedefi şirketlerin ve hane halkının büyük ve sert olabilecek bir ekonomik şokun, ki bu geçici olmalı, atlatabilmesini sağlamak. “ dedi.
İngiltere Merkez Bankası başkanlığını 16 Mart’ta devralacak olarak Andrew Bailey ise bankanın para politikasının sürekli olarak gözden geçirildiğini belirterek, bankanın ihtiyaç duyulması halinde halen parasal gevşeme için hareket alanın olduğunu belirtti.
- 100 milyar sterlinlik fon
İngiltere Merkez Bankası faiz indirme kararına ek olarak aynı zamanda bankalara küçük ve orta büyüklükteki şirketleri kredilendirmesi için 100 milyar sterlinlik bir fon paketinin devreye sokulduğunu bildirdi.
Banka daha önce 2016 yılındaki Avrupa Birliği (AB) referandumunun ardından benzer bir paketi sunarak küçük ve ortak ölçekli şirketleri desteklemişti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE),olağanüstü toplantıyla, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürdü.
Bankanın açıklamasında BoE'nin, KOBİ'ler için yeni dönemsel fonlama programı uygulanmasına ve varlık alım programının 435 milyar sterlin seviyesinde devam etmesine de karar verdiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu kararların oy birliğiyle alındığı da kaydedildi.
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