Ligin geride kalan bölümünde rakip fileleri 2 kez havalandıran Makedon oyuncu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Jahovic, maçlarda iyi oyun sergilemek için mücadele verdiklerini ancak sahada kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu aktardı.
Takım arkadaşlarıyla maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarına işaret eden 35 yaşındaki forvet, "Sahamızdaki son Sakaryaspor maçında çok iyi oynadık, çok iyi karakter gösterdik ve 5-0 galip geldik. Biz bir maça bakmıyoruz, sezon 38 hafta, yolumuz çok uzun." diye konuştu.
Her forvetin gol atmak istediğini anlatan Jahovic, Sakaryaspor maçında attığı golden dolayı mutluluk duyduğunu, mücadeleyi kazandıkları için daha da mutlu olduğunu ifade etti.
Ligin 9. haftasında 16 Ekim Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli futbolcu, maça konsantre olduklarını, orada da galibiyet almak istediklerini dile getirdi.
Uzun yıllardır futbol oynadığını aktaran Jahovic, şunları kaydetti:
"Her maçta en iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir beni hangi durumda değerlendirirse, ona göre oyuna giriyorum. Kendimi gösterdiğimi, mücadele verdiğimi düşünüyorum. Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Göztepe ile oynayacağız. Benim için önemli bir maç olacak çünkü Göztepe'de oynarken de güzel anılar yaşadım. Bu benim için önemli. Tabii bir profesyonelim ve Bodrumspor oyuncusuyum. Göztepe maçında oynayıp oynamayacağım da hocamızın vereceği bir karar. Ligin ilk yarısının nasıl biteceğini bilemiyorum ama her müsabakayı kazanmak istiyoruz."
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