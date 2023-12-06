Bodrumspor, Türkiye Kupası'nda Menemen FK'yı eledi
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Bodrum FK, sahasında Menemen FK'yı 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Bodrumspor ile Menemen FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor 2-1 kazandı.
Bodrumspor'un gollerini 45+4. dakikada Aldair ve 60. dakikada Pedro Brazao penaltıdan kaydetti. Menemen FK'nın golünü ise 13. dakikada Sedat Şahintürk attı.
Bodrumspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada etkili gelen Menemen FK’da topla buluşan Sedat’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
45+2. dakikada ceza sahası içinde rakibin müdahalesi sonrası Haqi Osman yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada Aldair’in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
51. dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası dışında Pedro'nun serbest vuruşunda top kalecide kaldı.
56. dakikada Bodrum FK’da Pedro rakibin müdahalesiyle yerde kaldı halem penaltı kararı verdi. Menemen FK’da Feyyaz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
59. dakikada Pedro’nun penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
62. dakikada Bodrum FK’da ceza sahası dışından Musah Mohammed’in vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
75. dakikada etkili gelen Menemen FK’da ceza sahası içinde Sedat’ın sert vuruşunda top rakibe çarparak yan ağlarda kaldı.