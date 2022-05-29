Karşılaşmanın 15. dakikasında sağ kanattan Süleyman Güneş'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Erdem Çetinkaya'nın kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
22. dakikada Üzeyir'in sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Süleyman Güneş'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Veysel topu kornere uzaklaştırdı.
30. dakikada Bodrumspor öne geçti. Sağ kanattan Üzeyir'in yaptığı ortada ceza sahası içinde Erdem Çetinkaya savunma oyuncularına rağmen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
39. dakikada Bodrumspor farkı 2'ye çıkardı. Sergen Yatağan'ın kalecisine göndermek istediği topu kapan Samet Yalçın, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
53. dakikada kendi yarı sahasından paslaşan Bodrumsporlu oyunculardan topu çalan Cenk Şen, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.
Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Bodrumspor, adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırdı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen
TECO Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sadık Arda Yılmaztürk, Mevlüt Çelik, Enes Kayar, Hakan Arslan, Devrim Taşkaya (Dk. 71 Ahmet Eren), Sergen Yatağan (Dk. 56 Ata Kurtuluş), Abdullah Dijlan Aydın, Harun Kavaklıdere (Dk. 46 Berk Ali Nizam), Bekir Can Kara (Dk. 84 Efe Mustafa Çetin), Uğur Mustafa Türk
Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Süleyman Güneş (Dk. 70 Burhan Eşer), Erkan Değişmez, Samet Yalçın (Dk. 88 Apti Mert Çayir), Erdem Çetinkaya (Dk. 88 Bahadır Erol), Yekta Kurtuluş (Dk. 70 Seçkin Getbay), Celal Dumanlı (Dk. 78 Berk İsmail Ünsal)
Goller: Dk. 30 Erdem Çetinkaya, Dk. 39 Samet Yalçın, Dk. 53 Cenk Şen (Bodrumspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Berk Ali Nizam (TECO Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Cenk Şen, Dk. 56 Süleyman Güneş, Dk. 68 Erkan Değişmez, Dk. 71 Süleyman Özdamar, Dk. 90+3 Seçkin Getbay (Bodrumspor)
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