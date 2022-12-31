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Bodrumspor Orgill'le imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 32 yaşındaki Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Giriş: 31.12.2022 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrumspor Orgill'le imzaladı
DHA

SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, ara transfer dönemine hızlı başladı.

Yeşil-beyazlılar geçen sezon Manisa FK forması giyen golcü Dever Orgill'le sözleşme imzaladı. Bu sezonu kulüpsüz geçiren Jamaikalı oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.

Ülkemizde ilk olarak 2018-2019 sezonun Ankaragücü forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezon Başkent ekibinde oynadıktan sonra Antalyaspor'a imza attı. Ardından 2021-2022'de Manisa FK'ya gelen Jamaikalı, 10 maçta siyah-beyazlı formayı terletip 3 kez fileleri sarstı. Bodrum, ara transfer dönemi öncesi Makedon golcüsü Adis Jahovic'le yollarını ayırma kararı almıştı.

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