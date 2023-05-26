Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off mücadelesi başlıyor. Bodrumspor ile Göztepe tek maç üzerinden karşı karşıya geliyor.

SAAT:17.00

HAKEM: Arda Kardeşler

STAT: Bodrum İlçe

YAYIN: TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1

16' Cenk Şen

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BODRUMSPOR: Sousa, Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk, Erkan, Gökdeniz, Mohammed, Samet, Kenan, Celal

GÖZTEPE: Arda, Arslanagic, Atınç, Emir, Tarık, İsmail, Mamah, Yalçın, Palmer, Kvasina, Ngalina

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak.

Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

İlk tur karşılaşmaları bu akşam, ikinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.