Spor Toto 1. Lig play-off 2. turunda Bodrumspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Eyüpspor'u konuk ediyor. Turu geçen ekip, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.

BODRUMSPOR - EYÜPSPOR

SAAT: 16.00

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: Bodrum İlçe

YAYIN: TRT Spor, beIN SPORTS 2

BODRUMSPOR: Sousa, Üzeyir, Süleyman, Ali, Eren, Musa Mohammed, Gökdeniz, Erkan, Samet, Kenan, Celal

YEDEKLER: Bahri, Burak, Hakan, Yekta, Hakan, Imeri, Apti Mert, Umar Aminu, İsmail, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

EYÜPSPOR: Harun, Murat, Uğur, Alpaslan, Ömer, Sinan, Melih, İbrahim, Dibba, Babel, Mustafa

YEDEKLER: Cengiz Alp, Taşkın, Engin Can, Recep Niyaz, Halil Akbunar, Bekir, Cenk Ahmet, Umut, Del Valle

TEKNİK DİREKTÖR: Arda Turan

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Bodrumspor, 31 Mayıs'taki ilk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu.