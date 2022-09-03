TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında zirveyi paylaşan iki ekip Bodrum'da karşı karşıya geldi.

Gol perdesi 31'de açıldı ve Üzeyir Ergün penaltıdan kaydettiği golle Bodrumspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 3 dakika sonra bu kez Recep Aydın sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Konuk ekipte 89'da Murat Uçar kırmızı kart görürken son dakikalarda Adis Jahovic penaltıdan mücadelenin sonucunu söyledi: 3-0.

Eyüpsppr'da 90+1'de Alpaslan Öztürk de kırmızı kart gördü.

Bodrumspor mücadeleden üstünlükle ayrılarak üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti.

İlk kez yenilen Eyüpspor ise haftayı 7 puanla tamamladı.